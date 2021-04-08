Пострадавшие от новой линии метро подарили депутатам «Книгу нарушений»

Жители ЮЗАО издали книгу «Нарушения при строительстве метрополитена». На 700 страницах авторы издания перечисляют ошибки, допущенные генеральным подрядчиком строительства метро АО «Мосинжпроект». На днях увесистый подарок вручили депутатам Гос- и Мосгордумы.
В результате контрольно-надзорных мероприятий Мосгосстройнадзор выявил у генподрядчика сотни нарушений при возведении объектов метрополитена. Все они выложены в открытом доступе в «Едином реестре проверок» Генеральной Прокуратуры РФ. Жители Ломоносовского, Академического и Гагаринского районов, где начинается прокладка нового участка Коммунарской (Троицкой) линии, выступили с протестами против строительства. Люди боятся за сохранность своих домов, возле которых протянется новая ветка,
Мы ознакомились с выложенными результатами контроля Мосгосстройнадзора в отношении АО «Мосинжпроект» и пришли в ужас. Оказывается, строители часто работают без разрешения на строительство, нарушают требования проектов, строительных правил и норм, а АО «Мосинжпроект» ненадлежащим образом осуществляет контроль за работой подрядных организаций, — рассказала одна из составителей книги Любовь Езерова.
По её словам, в результате такой работы участились случаи аварий и опасных инцидентов. В частности, получило повреждения четырёхэтажное здание во 2-м Грайвороновском проезде, частично обрушились несущие стены двухэтажного здания в 1-м Силикатном проезде, начал тонуть в «жёлтой жиже» знаменитый «генеральский» дом у метро «Академическая».
Как отметила Езерова, общественная комиссия фиксирует, что часто работы ведутся без документов либо с «документами» без печатей и подписей. В результате у жителей родилась идея запротоколировать все нарушения, выявленные Мосгосстройнадзором в отношении «Мосинжпроекта» и на основе этих материалов составить «Книгу нарушений».
Помимо депутатов, книгу также планируется подарить Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, мэру Собянину, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову и другим чиновникам.
По информации издания, в 2012 году команда Собянина объявила, что теперь ради экономии метро будут строить дешёвым способом мелкого залегания. Перед метростроителями поставили задачу «строить быстро» и «сдать объект на два года раньше срока», тем самым вынуждая экономить время и деньги на проведении инженерных изысканий; работать без проекта, прошедшего экспертизу; нарушать технологию строительства.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в долгосрочной перспективе действующие линии московского метро могут быть продлены за МКАД. Он сообщил, что на сегодняшний день имеются планы выхода за МКАД Троицкой линии метро, которая в 2024 году дотянется до Коммунарки, а еще через год достигнет Троицка.