Стрелок из Екатеринбурга признал вину

https://static.news.ru/photo/0784ad5e-c204-11eb-86ec-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Екатеринбуржец Сергей Болков, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, обвиняемый утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на допросе, видеозапись которого распространила пресс-служба Следственного комитета, Болков не смог пояснить, за что задержан. Вместе с тем он вспомнил, как брал оружие в руки и откуда стрелял.

Из квартиры стрелявшего, помимо пустых бутылок от алкоголя, были изъяты карабин «Вепрь» с нарезным стволом, 78 патронов калибра 7,62 мм, 70 гильз, пневматический пистолет «Иж» и пневматическая винтовка. Под балконом следователи насчитали 47 гильз.

О стрелке известно, что ранее он служил в правоохранительных органах, но был уволен после того, как его ударили по голове бутылкой при задержании нарушителей. Врачебная комиссия отстранила прапорщика после выявления рассеянной неврологической симптоматики, развившейся на фоне закрытой черепно-мозговой травмы.

Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Была также ранена девятилетняя (по некоторым данным — восьмилетняя) девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, но позднее ввели в искусственную кому.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса — о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.