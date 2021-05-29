Стрелок из Екатеринбурга признал вину

Екатеринбуржец Сергей Болков, который вечером 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, признал вину. Об этом сообщает ТАСС.
По данным информагентства, обвиняемый утвердительно
Ранее на допросе, видеозапись которого распространила пресс-служба Следственного комитета, Болков не смог пояснить, за что задержан. Вместе с тем он вспомнил, как брал оружие в руки и откуда стрелял.
Из квартиры стрелявшего, помимо пустых бутылок от алкоголя, были изъяты карабин «Вепрь» с нарезным стволом, 78 патронов калибра 7,62 мм, 70 гильз, пневматический пистолет «Иж» и пневматическая винтовка. Под балконом следователи насчитали 47 гильз.
О стрелке известно, что ранее он служил в правоохранительных органах, но был уволен после того, как его ударили по голове бутылкой при задержании нарушителей. Врачебная комиссия отстранила прапорщика после выявления рассеянной неврологической симптоматики, развившейся на фоне закрытой черепно-мозговой травмы.
Инцидент с Болковым произошёл в микрорайоне Химмаш, когда местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его
В отношении мужчины