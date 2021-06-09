Стрелков посоветовал России «молчать в тряпочку» о форме Украины

https://static.news.ru/photo/3b53506e-c9d8-11eb-b3c0-96000091f725_660.jpg Фото: altai.rusidea.org

Бывший министр обороны непризнанной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил NEWS.ru, что российским властям следует «молчать в тряпочку» по поводу формы украинской сборной по футболу, в то время как российские спортсмены выступают на соревнованиях без своих флага и гимна.

Я считаю, что не Российской Федерации выставлять какие-то требования Украине, которую я терпеть не могу, естественно. Я считаю, что это та страна, которая вообще не должна существовать, но тем не менее Российская Федерация, когда позволяет своим спортсменам выступать без флага, без национальной формы и без гимна, она вообще должна молчать в тряпочку на этот счёт, — подчеркнул он.

Он отметил, что ему всё равно, выступают ли «укры» на международных соревнованиях с лозунгом или с изображением Крыма в составе страны. По его словам, была бы у него возможность, «в 2014 году не было бы этой Украины вообще как таковой».

Поэтому все пляски вокруг их формы мне, извините, смешны как детские игры младшего детсадовского возраста, которыми развлекаются наши государственные мужи вместо того, чтобы заниматься делом, — заключил он.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!». 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную убрать с формы слоган «Героям слава!» в связи с политическим подтекстом. В организации отметили, что карта Украины, отображённая на форме, не нарушает правил организации, так как ООН признаёт соответствующие границы государства. Первый слоган остаётся нетронутым, так как не рассматривается как политический.

Причиной такого решения стал анализ запроса Российского футбольного союза, который был направлен несколькими днями ранее.