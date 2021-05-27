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Страна слепоглухих: как вернуться к нормальной жизни

00:11, 28 мая 2021
NEWS.ru

В России живут более трёх тысяч слепоглухих. Они подчас даже не могут обслуживать себя сами. Многие считают, что эти люди потеряны для общества, однако это не так. Мы расскажем, как потерявшие зрение и слух не теряют надежду на нормальную жизнь. Они учатся, получают новые профессии, работают, влюбляются и наощупь заново открывают мир. Подробности — в специальном репортаже NEWS.ru

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