https://static.news.ru/photo/54d01f9e-28b8-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получить годовую премию надеется почти каждый четвёртый житель Северной столицы. В большинстве случаев они рассчитывают на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. Страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» провели опрос и выяснили, как петербуржцы намерены их израсходовать.

Тринадцатая зарплата является редкостью для Северо-Западного федерального округа (СЗФО), пишут «Невские новости». Как показал опрос, на бонусы в этом регионе надеются только 19,4% респондентов. Жители Санкт-Петербурга среди них ещё не самые большие пессимисты. Как оказалось, 23,5% горожан ждут годовой премии.

Петербуржцы не рассчитывают на сумму более 10 тыс. рублей и не планируют отложить её на чёрный день.

Исследователи выяснили, что самый высокий процент тех, кто зарабатывает от 35 до 100 тыс. рублей, находится в Москве — 38%. Следом за столицей идёт Санкт-Петербург. Людей с таким заработком там оказалось 25,5%. Урал расположился на третьем месте. Там оказалось 17,5% жителей, которые получают зарплату такого размера.

Результаты опроса показали, что 43,8% петербуржцев потратят тринадцатую зарплату на подарки. 33% жителей СЗФО с ними солидарны. Замкнула тройку Сибирь. Там бонусы на презенты семье и друзьям готовы потратить 32,7% опрошенных. Среди других ответов на вопрос, куда потратить годовую премию, было погашение кредитов, а также траты на еду и развлечения.

Исследование проходило по телефону в девяти федеральных округах. Опрошено не менее 1,5 тыс. человек от 18 до 75 лет.

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