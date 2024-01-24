Страховщики оценили идею аналога ОСАГО в сфере искусственного интеллекта Страховщик Галушин: идею страхования в сфере ИИ трудно реализовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идею о введении аналога ОСАГО для разработчиков технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет трудно реализовать, считает генеральный директор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин. В беседе с журналом «Компания» он высказал мнение, что оценить риски, связанные с применением ИИ, невозможно.

Нет уверенности в том, что такое страхование в принципе реализуемо. <...> ИИ — это программа. Соответственно, возникает вопрос: кто должен страховать ответственность? Тот, кто создал ее, или сама программа, которая обладает определенной самостоятельностью и саморазвитием? — задал вопрос эксперт.

Он пояснил, что ИИ-системы, как и любые компьютерные программы, могут содержать ошибки, ответственность за которые действительно лежит на разработчиках. Однако в случае с нейросетями ситуация сложнее, поскольку такие программы содержат самообучающийся машинный код.

Как считает специалист, необходимо уточнить, в каких случаях следует ограничить применение ИИ, в том числе по этическим соображениям. Кроме того, важно понять, кто, за что, в каком объеме и при наступлении каких событий будет нести ответственность в случае ошибки и нанесения ущерба. По словам Галушина, нейросеть по своей сути развивается уже без воздействия со стороны разработчика, и оценить, где ошибка человека, а где — искусственного интеллекта, зачастую практически невозможно.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о страховании ответственности за ущерб, связанный с применением ИИ. Согласно документу, разработчики программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта должны в обязательном порядке страховать свои изобретения на случай возможных технических ошибок.