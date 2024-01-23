В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для разработчиков ИИ Депутат Алтухов: страховка при внедрении ИИ-технологий должна быть обязательной

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Разработчики программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта должны в обязательном порядке страховать свои изобретения на случай возможных технических ошибок, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, сегодня производители страхуют риски добровольно, однако в будущем страховка должна стать обязательной, по аналогии с ОСАГО.

Как пояснил депутат, соответствующий правительственный законопроект, который планируют рассмотреть уже в феврале 2024 года, предусматривает обязательное страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта. Это позволит свести риски к минимуму и компенсировать ущерб в случае произошедших нештатных ситуаций.

Например, при разработках программ для автомобилей без водителей нужно будет обязательно страховать не только автомобиль, но и ответственность разработчика в случае, если что-то пойдет не так, — отметил парламентарий.

Он добавил, что законопроект предусматривает также создание специальных комиссий, которые будут разбираться в подобных ситуациях, если в их результате был нанесен ущерб.

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