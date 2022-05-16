«Страх не оправдан»: онколог оценила масштаб заболеваний крови в России Онколог Алёшина: рост выявленных случаев заболеваний крови говорит об улучшении системы диагностики

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За последние 10 лет в РФ выявили на 15–20% больше случаев заболеваний крови, но это не означает рост заболеваемости, сообщила заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава России, онколог Ольга Алёшина «Газете.Ru». По её словам, данные свидетельствуют об улучшении системы диагностики в стране.

У многих появился страх, что люди стали больше болеть онкологическими заболеваниями. Этот страх совершенно не оправдан. Полученная статистика говорит не о росте заболеваемости, а об улучшении диагностики, что является «хорошей» причиной. Ещё одна «хорошая» причина — увеличение за последние 30 лет продолжительности жизни. Хотя онкогематологические заболевания встречаются и у молодых, но медианный возраст составляет 60–65 лет, то есть больше пациентов стали «доживать» до своего заболевания, — сказала Алёшина.

Она добавила, что в Европе и США показатели заболеваемости выше из-за другого уровня специализированной медицинской помощи и разницы в продолжительности жизни.

Онколог также рассказала, что обнаруживать заболевания неожиданно помогла пандемия коронавируса, так как люди стали чаще делать анализ крови. Влияние самого коронавируса на развитие онкогематологических заболеваний сейчас не доказано, но к некоторым гематологическим болезням он может привести, отметила Алёшина.

Ранее врач-онколог Александр Серяков опроверг мнение, что стресс вызывает рак. Он может разве что спровоцировать появление вредных привычек, из-за которых увеличится количество канцерогенов в рационе, объяснил специалист.