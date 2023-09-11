«Стоят плечом к плечу»: военкор раскрыл, как США подмяли смертельного врага Военкор Сладков: Вьетнам пал в объятия США, забыв о бомбардировках и химоружии

Фото: Consolidated Hector Robertin/U.S._Army/Global Look Press

Бойцы роты D второго батальона третьего пехотного полка 199-й легкой пехотной бригады готовятся к выходу под прикрытием бронетранспортера М-113 в Лонг Бинь, Вьетнам, 6 октября 1969 года

США смогли подмять под себя Вьетнам, который прежде считался смертельным врагом американцев, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, сейчас страны «стоят плечом к плечу». При этом в Ханое предпочли забыть о бомбардировках, напалме и химоружии, а также сотнях тысяч вьетнамцев, убитых в годы войны.

Запад убил 850 тысяч вьетнамцев. Бомбил кассетными боеприпасами, жег напалмом, травил химическим оружием. Ничего. Простили. Вьетнам в отсутствии стойкости и политической принципиальности обвинить нельзя. Если мы спрашиваем: почему там не мы? Это вопрос не к вьетнамцам, а к самим себе, — написал журналист.

Ранее стало известно, что США и Вьетнам договорились расширить связи в сферах обороны и безопасности. Соответствующее соглашение было подписано по итогам переговоров между президентом США Джо Байденом и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Среди прочего стороны планируют наладить обмен разведывательными данными. Как предполагается, такие меры позволят странам эффективно бороться с международной преступностью, в частности с торговцами людьми, производителями и распространителями наркотиков, а также пиратами.