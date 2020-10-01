Стоянов оценил решение отправить артистов старше 65 лет на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/7ab6bcee-03f1-11eb-9230-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Юрий Стоянов высказался о решении московских властей отправить по домам людей старше 65 лет из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Такая мера касается в том числе актёров.

Если говорить о людях, то подобные меры оправданы, если, конечно, они временные, — рассказал Стоянов в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он призвал «не переворачивать» это решение в плоскость великих артистов. Бывший участник программы «Городок» подчеркнул, что спокоен за их состояние во время самоизоляции.

У великих артистов нет проблемы, что им, по крайней мере, есть, — пояснил актёр.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рекомендовал театрам изменить репертуар, чтобы все артисты старше 65 лет смогли отправиться на самоизоляцию. После этого «Ленком» убрал из репертуара постановки с 76-летней Инной Чуриковой.

NEWS.ru писал, что столичные власти обязали работодателей перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Также все граждане старше 65 лет должны работать из дома. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Исключение сделано только для сотрудников, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.