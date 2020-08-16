Сторонников схимонаха Сергия отлучили от Церкви и запретили отпевать

https://static.news.ru/photo/6106a5be-dfa9-11ea-92f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от Церкви участников служений, которые проводил лишенный сана опальный схимонах Сергий (Николай Романов). Глава епархии счёл, что прошло достаточно времени, чтобы определиться, что для каждого из этих людей важней — Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена.

Митрополит указал на то, что верующие, которые поддались на увещевания Сергия, «вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе».

Как сказано в опубликованном на сайте епархии обращении Кирилла, все эти люди впредь не могут быть допущены к каким-либо таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви «через открытое отвержение прежнего своего заблуждения». Тем, кто решит покаяться, надо будет подать письменное прошение и дать обещание больше не общаться со схимонахом и его сторонниками.

Тех же, кто, имея общение с раскольниками, захочет без обращения и покаяния участвовать в благодатной жизни Христовой Церкви, таковых пресвитерам надлежит не допускать до общения, не преподавать им никаких таинств, не поминать на проскомидии, а если таковые преставятся — не сподоблять отпевания и заупокойного поминовения, как врагов Христа и его Церкви, — подчеркнул митрополит.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса, поэтому проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был несогласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.

Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суд был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что схимонах Сергий поддержал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и призвал всех протестующих против его переизбрания белорусов вспомнить опыт Украины.