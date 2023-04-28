Стоматолог рассказала о смертельной опасности неправильной чистки зубов Стоматолог Маслова предупредила о риске возникновения сепсиса при неправильной чистке зубов

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Неправильная чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям, затрагивающим не только ротовую полость, но и организм в целом, рассказала aif.ru врач-стоматолог Кристина Маслова. По ее словам, неверно подобранная щетка и неумение правильно чистить зубы чреваты широким спектром болезней — от пародонтита до сепсиса.

Стоматолог напомнила, что не подходящая по размеру и жесткости зубная щетка не выметает налет, а загоняет его между зубами, что приводит к воспалению десен, образованию поддесневого камня и развитию кариеса.

Также, по словам медика, при неправильной чистке зубов возникает опасность пародонтита (воспаления костной ткани вокруг зуба), пульпита и периодонтита (истончения твердых тканей зуба), а также абсцессов и флегмонов — нагноений в разрушенных зубах, в результате чего гной может попасть в общий кровоток, приведя к сепсису (заражению крови).

Врач добавила, что воспалительные процессы в полости рта и разрушенные зубы приводят к сложностям и затруднениям в пережевывании пищи, что негативно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта и способствует попаданию в него патогенных микроорганизмов.

В правильной технике чистки зубов предусмотрена определенная совокупность движений, постановка руки, угол наклона щетки. Эти факторы обеспечивают эффективное и безвредное очищение поверхности зуба, напомнила Маслова, предложив проконсультироваться по этому вопросу с врачом-гигиенистом или стоматологом-терапевтом.

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