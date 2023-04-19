Стоматолог предупредила о рисках лечения зубов под наркозом Стоматолог Анисимова призвала проявлять осознанность при лечении зубов под наркозом

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Перед тем, как лечить зубы под наркозом, следует проверить у медицинского центра наличие специальной аппаратуры, разрешающих документов и узнать квалификацию специалистов, предупредила врач-стоматолог Наталия Анисимова. В разговоре с aif.ru она призвала осознанно относиться к такому лечению, так как существует риск повреждения центральной нервной системы.

Общее обезболивание несет свои риски, ведь во время наркоза угнетается центральная нервная система. Поэтому мы обязательно следим за работой всех жизненно важных систем организма во время лечения. Но самому пациенту или его родителю необходимо проявить осознанность, — пояснила врач.

По словам стоматолога, перед операцией клиника должна организовать консультацию пациента с анестезиологом. Перед лечением необходимо обсудить с врачом возможные осложнения и сдать анализы. Показаниями к наркозу служат возраст пациента до трех лет, множественные поражения кариесом и ментальные проблемы.

Одним из самых опасных осложнений общего ингаляционного наркоза врач назвала злокачественную гипертермию. Симптомами этого заболевания являются тахикардия, повышение температуры тела и спазмы мышц. При отсутствии лечения клетки организма начинают разрушаться, что чревато летальным исходом. Анисимова отметила, что это редкий синдром, который имеет наследственный характер. Перед вмешательством стоит уточнить, есть ли у врачей антидот от гипертермии.

Cтоматолог-хирург Роман Егоров ранее рассказал, что удалять зубы мудрости необязательно, если они здоровы, растут под правильным углом и полностью прорезались через десну. По его словам, решение по этому вопросу всегда является индивидуальным.