Стоматолог рассказал, откуда во рту появляется плохой запах Стоматолог Сошников: основные причины запаха изо рта — зубной камень и налет

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Образование зубного камня или налета является наиболее распространенной причиной возникновения неприятного запаха изо рта, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Алексей Сошников. Также, по его словам, причинами проблемы могут быть кариес и некачественные пломбы.

В этом случае десны начинают кровоточить, на них собираются болезнетворные бактерии, которые и выделяют неприятный запах. Другой причиной может быть кариес, поскольку любой процесс гниения сопровождается выделением неприятного запаха. Третья возможная причина — некачественные пломбы или ортопедические конструкции, <...> на которых также скапливаются бактерии, — объяснил специалист.

Он подчеркнул важность правильной и регулярной гигиены полости рта. Для этого, в частности, нужно удалять налет у гигиениста и заменять некачественные пломбы или ортопедические конструкции. Однако в первую очередь необходимо правильно чистить зубы, не забывая об этой процедуре перед сном.

Кроме того, по его словам, причиной неприятного запаха изо рта могут быть такие заболевания ЖКТ, как гастрит, язва или рефлюкс, либо воспаление миндалин.

Ранее стоматолог-ортодонт Наталья Юрченко предупредила, что неправильный прикус или кариес могут оказаться одной из причин возникновения болей в спине. Специалист пояснила, что совместная иннервация, то есть связь нервов в зубных каналах с нервами, ведущими к спине, может приводить к переотражению болевого сигнала.