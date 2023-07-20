Стоматолог перечислила причины неправильного прикуса у детей Стоматолог Григорян назвала пустышки причиной формирования неправильного прикуса у детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причинами формирования неправильного прикуса у детей могут быть такие факторы, как генетическая предрасположенность, преждевременная потеря молочных зубов и патологии опорно-двигательной системы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач стоматолог-ортодонт Асмик Григорян. Кроме того, по ее словам, портят прикус и вредные привычки, например, сосание пальца или пустышки.

Фактором являются вредные привычки, такие как сосание пальца, пустышки, прокладывание губы, ротовое дыхание, неправильное положение языка, — подчеркнула врач.

Стоматолог рассказала, что из-за преждевременной потери зубов может произойти смещение оставшихся зубов, что влечет за собой изменения прикуса. Кроме того, существует взаимосвязь между прикусом и опорно-двигательной системой: как прикус влияет на осанку, так и осанка влияет на прикус, объяснила специалист.

По ее словам, неправильный контакт между зубами приводит к их повышенной стираемости, повреждениям эмали, возникают проблемы с пародонтом, жеванием и пищеварением. Зачастую неправильный прикус влияет на внешний вид, становится причиной затруднений в речи и произношении, что может повлечь за собой комплексы у ребенка.

Оптимальным возрастом первого визита ребенка к ортодонту является 4–5 лет, если ранее нет удаленных молочных зубов. Врач определит, как развиты челюсти, и при необходимости направит к логопеду, подчеркнула Григорян.

Ранее стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что зубная эмаль у детей, находившихся на искусственном вскармливании, слабее, что повышает риски развития кариеса. Медик отметила, что младенцы нуждаются именно в грудном молоке, богатом необходимыми микроэлементами.