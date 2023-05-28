Стоматолог назвал неожиданную причину головных болей Стоматолог Чернов назвал отсутствие зубов причиной головных болей и проблем с ЖКТ

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Специалист в области стоматологии, доктор Андрей Чернов предупредил о возможных причинах головных болей, связанных с проблемами в области стоматологии, пишет «Газета.Ru». Он отметил, что длительное отсутствие жевательных зубов и игнорирование процедуры имплантации могут спровоцировать головные боли. Это связано с нарушением прикуса и изменением положения челюсти из-за отсутствия зубов.

Длительное отсутствие жевательных зубов часто приводит к тому, что человеку начинает жевать только одной стороной. Из-за этого появляется гипертонус мышц, а как следствие — асимметрия лица. Если же потеряно большое количество зубов, пациентам приходится отказаться и от жесткой пищи или пережевывать ее некачественно, — заявил стоматолог-ортопед.

Доктор также добавил, что из-за отсутствующего зуба могут пострадать и остальные. Соседние и противоположные зубы теряют опору, а кость на месте удаленного зуба атрофируется. Это затрудняет последующую процедуру протезирования.

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