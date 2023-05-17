Кардиолог назвала способы избежать гипертонии Кардиолог Соселия: правильное питание поможет избежать гипертонии

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Заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия в разговоре с NEWS.ru рассказала, что избежать развития гипертонии поможет правильное питание. Она объяснила, что необходимо включить в рацион продукты, содержащие калий и магний.

Наиболее распространенной причиной повышенного давления является закупорка сосудов «плохим» холестерином. Для улучшения проходимости сосудов крайне важно отказаться от пищи, ухудшающей липидный обмен: субпродуктов, колбасных изделий, жареного или копченого свиного сала, плавленых сырков, жирных сортов мяса. Следует обогатить рацион продуктами, содержащими калий и магний, — сказала Соселия.

Она рекомендовала включить в меню курагу, бананы, чернослив, печеный картофель, дыни, арбузы, изюм, тыкву, шиповник и авокадо. Врач добавила, что также следует соблюдать дробный режим питания — есть пять-шесть раз в день и пить достаточное количество жидкости.

Ранее Соселия рассказала, что гипертония является одной из самых распространенных медицинских проблем, однако люди зачастую не диагностируют ее у себя, следуя ошибочной логике народных примет. По словам врача, одним из заблуждений является то, что гипертонией в основном страдают пожилые люди.