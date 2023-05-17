Кардиолог развеяла популярные мифы о «тихом убийце» Кардиолог Соселия рассказала, что гипертония может развиться даже у детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плохое самочувствие и пожилой возраст — два ошибочных признака предрасположенности к гипертонии, рассказала NEWS.ru заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия. По ее словам, эта болезнь является одной из самых распространенных медицинских проблем, однако люди зачастую не диагностируют ее у себя, следуя ошибочной логике народных примет.

Запущенная гипертония может приводить к опасным сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту. Первый и самый популярный миф — хорошее самочувствие означает, что гипертонии нет. Это не так. Каждый шестой не знает, что у него гипертония. Поэтому болезнь часто называют «тихим убийцей» — симптомов нет, но внезапно может случиться сердечный приступ или инсульт, — сказала Соселия.

Кроме того, по словам кардиолога, еще одним заблуждением является то, что гипертонией в основном страдают пожилые люди. Соселия подчеркнула, что это состояние может развиться даже у детей. Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, — это его проверять, отметила врач.

Распространенным мифом является мнение, что лечение от гипертонии можно прекратить, если артериальное давление нормализовалось. Нельзя отказываться от лечения, не обратившись к специалисту. Гипертония может быть заболеванием на всю жизнь, которое нужно контролировать постоянно, — подчеркнула кардиолог.

Также популярно заблуждение о соли — если не использовать поваренную соль, давление будет в норме, отметила врач. По ее словам, у некоторых людей натрий может повышать кровяное давление, но контроль натрия означает больше, чем просто ограничение в потреблении соли.

До 75% потребляемого нами натрия скрыто в составе обработанных пищевых продуктов, таких как томатный соус, супы, приправы, консервы и готовые смеси. Важно контролировать питание, но не исключать соль полностью из рациона. Оптимальная порция соли — 4-5 г в сутки, — отметила Соселия.

Ранее специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области Наталья Никитина рассказала, что измерять артериальное давление ребенку можно начиная с трехлетнего возраста или во время болезни. Врач посоветовала родителям использовать манжетку меньших размеров, которая будет соответствовать руке ребенка.