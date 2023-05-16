Родителям рассказали, как измерить давление ребенку Врач Никитина посоветовала для измерения давления ребенку использовать манжету меньших размеров

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Измерять артериальное давление ребенку можно начиная с трехлетнего возраста или во время болезни, рассказала специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Рязанской области Наталья Никитина. В беседе с «МК в Рязани» врач посоветовала родителям использовать манжетку меньших размеров, которая будет соответствовать руке ребенка.

Никитина также уточнила, что измерение давления должно проводиться через час после приема еды и кофейных напитков, активных занятий спортом или прогулки. Плечо необходимо освободить от одежды, удобно разместить руку на столе ладонью кверху. Перед измерением давления ребенок должен находиться в состоянии покоя в течение пяти минут.

Никитина советует правильно располагать на руке манжету: центр резиновой камеры должен располагаться над плечевой артерией, нижний край находиться на расстоянии около двух сантиметров от локтевого сгиба. Резиновые трубки, выходящие из манжеты, следует разместить по внутренней поверхности плеча. При отсутствии возможности измерить давление на верхних конечностях можно провести процедуру на нижних. Для этого должна быть подходящая манжета, которая накладывается на бедро.

Врач-кардиолог Азизхон Аскаров ранее рассказал, что пить некрепкий кофе можно при давлении 140 на 90 мм ртутного столба и при сердцебиении не более 120 ударов в минуту. По его словам, гипертоникам лучше не злоупотреблять этим напитком, так как кофе является тонизирующим и способствует повышению артериального давления.