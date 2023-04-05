Гипертоникам рассказали, при каких показателях давления можно пить кофе Кардиолог Аскаров рассказал, что пить некрепкий кофе можно при давлении 140/90

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Пить некрепкий кофе можно при давлении 140 на 90 мм ртутного столба и при сердцебиении не более 120 ударов в минуту, рассказал врач-кардиолог Азизхон Аскаров. В разговоре с aif.ru он отметил, что гипертоникам разрешено пить кофе, но не стоит злоупотреблять этим напитком. Это связано с тем, что кофе является тонизирующим и способствует повышению артериального давления.

В ситуации, когда у человека давление повышается до показателей 140 на 90 мм ртутного столба, ему ставят диагноз «артериальная гипертония». В такой ситуации в целом пить кофе можно. Однако не стоит этого делать натощак — лучше добавить напиток к приему пищи или использовать кофе после еды, — отметил врач.

По словам кардиолога, в первую очередь важно ориентироваться на собственные ощущения. Если после кофе появляются неприятные симптомы, от употребления напитка лучше отказаться. Также кофе противопоказан в случае очень высоких показателей давления. Врач пояснил, что этот напиток может вызывать гипертонический криз, характеризующийся головокружением, потерей сознания, болями в груди, одышкой и еще большим учащением сердцебиения.

Нутрициолог Кристина Виноградова ранее посоветовала отказаться от употребления горячего чая, газированных напитков и пакетированных соков натощак. По ее словам, это может навредить желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).