Столичный полицейский рассказал об установках «на протоколы»

https://static.news.ru/photo/5976b818-8fe8-11ea-b0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный полицейский рассказал, какие установки даёт их начальство на проверку соблюдения самоизоляции. Никаких планов по протоколам нет, уверяет сотрудник МВД, напротив, полицейских «увещевают» относиться к людям «с пониманием».

Об указаниях от начальства один из сотрудников полиции в Москве рассказал на условиях анонимности. Сотрудники должны высматривать на улицах подозрительных личностей, проверят гастарбайтеров, пишет «МК». Протоколы, уверяет собеседник издания, выписываются только шумным и пьяным компаниям.

К мамам с детьми мы вообще лояльно относимся — дети реально с ума сходят дома, полтора месяца уже сидят, мы тоже это понимаем, — цитирует полицейского издание.

К старикам полицейские тоже подходят, но только якобы для того, чтобы «зафиксировать», что те находятся на улице.

Нам раздали анкеты, мы спрашиваем у пожилого человека имя, отчество, телефон, где проживает. Все это вносится в анкету, человек в ней расписывается. Потом эти анкеты уходят в мэрию, — разъяснил полицейский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что майор полиции и начальник участковых в городе Новосибирск Елена Устинова была отправлена в отставку. Она составила для подчинённых план по штрафам для нарушителей самоизоляции. Свой приказ она разослала по WhatsApp.