Найдено объяснение интереса россиян к одежде 2000-х годов Стилист Ким объяснила интерес россиян к одежде 2000-х годов

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в беседе с NEWS.ru объяснила, почему одежда, обувь и аксессуары 2000-х годов снова стали трендовыми. По её словам, моде свойственная цикличность, несколько лет назад была популярна одежда 1980-х, 1990-х годов и сейчас произошёл логичный переход к моде 2000-х. Более того, выросло поколение начала нулевых.

Поколение людей, у которых юность прошла в 2000-х, сейчас уже выросли, стали взрослыми. Есть некая ностальгия по этим временам. Это тоже даёт определённый толчок, — отметила Ким.

Она рассказала, что сейчас в тренде яркие цвета, в частности, очень актуальны травяной зелёный, яркий оранжевый, салатовый, насыщенный оттенок розового. Если раньше был тренд на бежево-молочный и нейтральные тона, то сейчас в моде исключительно яркость, подытожила стилист.

Ранее сооснователь Санкт-Петербургской Ассоциации непродовольственной торговли и владелица петербургской сети магазинов одежды «Монплезир» Ирина Валерианова заявила, что в России существует проблема с отсутствием пуговиц, гвоздей, молний, красителей, из-за этого молодым дизайнерам приходится преодолевать немало трудностей в попытке заменить ушедшие из РФ западные бренды. По её мнению, государство вкладывает недостаточно средств в развитие отрасли.