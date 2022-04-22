Стало известно, что мешает российским дизайнерам заменить западные бренды

В России существует проблема с отсутствием пуговиц, гвоздей, молний, красителей, из-за этого молодым дизайнерам приходится преодолевать немало трудностей в попытке заменить ушедшие из РФ западные бренды, заявила сооснователь Санкт-Петербургской Ассоциации непродовольственной торговли и владелица петербургской сети магазинов одежды «Монплезир» Ирина Валерианова. По её мнению, государство вкладывает недостаточно средств в развитие отрасли, пишет АБН.

Почему у нас существует проблема с отсутствием пуговиц, гвоздей, молний, красителей? Потому что государство не вкладывается в развитие производств, нет эффективных программ, направленных на решение этой проблемы, — отметила Валерианова.

Она напомнила о том, что в России есть немало регионов, в которых особенности климата позволяют выращивать лён. По её словам, в начале прошлого века РФ входила в список лидеров по производству льняных тканей. Однако в скором времени развитие отрасли замедлилось из-за нехватки современных технологий в сельском хозяйстве и производстве.

Стилист Влад Лисовец ранее сообщил, что из-за антироссийских санкций в ближайшее время сильно повысится стоимость одежды. По его мнению, российские дизайнеры пока не могут обеспечить своей продукцией всю страну. Он порекомендовал россиянам приобрести базовые вещи для своего гардероба, но не захламлять его ненужными вещами.