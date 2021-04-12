Статью о побоях изменят в пользу жертв домашнего насилия

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Конституционный суд России принял решение о необходимости пересмотра статьи 116 Уголовного кодекса РФ о нанесении побоев. По ней проходит часть дел о домашнем насилии.

Сейчас эта статья предполагает уголовное наказание за повторное правонарушение, но из-за неточных формулировок человек, наносивший избиения три раза или более, может вновь попасть под действие административной статьи, пишет газета "Известия". Конституционный суд (КС) обратил внимание на это после рассмотрения жалобы россиянки, которую несколько раз избивал брат.

При этом Верховный суд практически одновременно с КС внёс в Госдуму законопроект, меняющий статус дел о домашнем насилии из частного в частно-публичное обвинение. То есть при принятии закона, эти дела запрещено будет прекращать по примирению сторон. Кроме того, доказательства обязуют собирать не только жертву, но и МВД.

Адвокат Андрей Сарычев рассказал изданию, что дыра в законе, действительно, существовала.

У нас действительно законодатель так торопился, когда писал статью, а затем вносил в нее изменения, что допустил такой казус — уголовная ответственность наступает только в случае, если у тебя висит административка, — объяснил эксперт.

Он отметил, что решение КС по факту является документом прямого действия и не подлежит обжалованию, это значит, что теперь трактовка предложенная Верховным судом де-факто уже действует. То есть изменения в правоприменительную практику внесены «уже вчера».

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала незамедлительно принять законопроект о домашнем насилии. Об этом она заявила на Всероссийской онлайн-конференции «Дом без насилия».