Пушкина призвала немедленно принять закон о домашнем насилии

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Заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала незамедлительно принять законопроект о домашнем насилии. Об этом она заявила на Всероссийской онлайн-конференции «Дом без насилия».

Необходимо обратиться к Валентине Матвиенко, у которой лежит на столе законопроект о домашнем насилии. И все мы победим эту проблему только тогда, если этот закон будет принят, — сказала депутат.

Она подчеркнула, что законопроект полностью готов и очень тщательно проработан. Пушкина отметила, что нет никаких других механизмов борьбы с проблемой домашнего насилия, кроме этого документа.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в регионах не хватает учреждений для жертв домашнего насилия. Ежегодно помощь получают около 60 тысяч женщин и более 10 тысяч девочек, которые подверглись домашнему насилию. Москалькова считает, что необходимо расширить эту практику.

Омбудсмен подчеркнула, что одни кризисные центры не могут обеспечить всеохватывающего решения проблем для жертв домашнего насилия. Она убеждена в необходимости развития механизмов профилактики бытового насилия. Москалькова рассказала об опыте других государств, которые применяют превентивные меры для сдерживания социальных девиаций.

Как писал NEWS.ru, Минюст внёс в список иностранных агентов кризисный центр «Насилию.нет», который занимается помощью жертвам домашнего насилия. Директор центра Анна Ривина считает, что организации на «95% прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ». Она подчеркнула, что несмотря на включение в реестр иностранных агентов, центр продолжит работу и будет действовать «громче, прозрачнее и наглее».