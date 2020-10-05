Стандарт лечения пациентов с COVID-19 в стационарах утвердили в Москве

https://static.news.ru/photo/98d941c6-06ce-11eb-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Единый стандарт в подходе к лечению больных коронавирусом в стационарах Москвы утверждён клиническим комитетом по заболеванию.

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом создан в Москве в апреле 2020 года, его членами являются главные внештатные специалисты городского депздрава и главные врачи стационаров для пациентов с коронавирусом.

За время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность. Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, — уточнила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Врачи выбирают тактику лечения в зависимости от состояния пациента. На первом этапе (3–7 суток) пациенты получают антивирусную терапию, на втором — антикоагулянты во избежание риска образования тромбов.

Третья стадия коронавируса наступает приблизительно после 15 суток с момента начала заболевания. На этой стадии пациент либо выздоравливает, либо у него появляются осложнения.

Обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии — то есть лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжёлое состояние организма, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Пациентам, переносящим заболевание в средней и тяжёлой формах, может быть назначено переливание донорской плазмы. В московском банке донорской плазмы уже находится более 750 литров.

Как писал NEWS.ru ранее, антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают через три-четыре месяца. Об этом рассказал сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов.