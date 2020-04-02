Стало известно, за какой помощью на карантине чаще обращаются пенсионеры

https://static.news.ru/photo/e0987f5a-7596-11ea-8a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За две недели на общероссийскую горячую линию «Мы вместе» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением COVID-19, поступило более 160 тыс звонков.

Самые распространённые запросы, поступающие от пенсионеров: необходимость оказания медицинской помощи на дому и невозможность госпитализации и транспортировки в медицинские учреждении. Особенно острым остается вопрос получения необходимых медикаментов и препаратов, возрастает потребность в оказании психологической поддержки, отмечают специалисты. Растёт количество запросов по работе социальных служб, от помощи по хозяйству до ухода за маломобильными гражданами.

По словам организаторов горячей линии, наиболее нуждающиеся в условиях карантина остаются одинокие и пожилые люди. Среди актуальных вопросов также меры поддержки людей без определенного места жительства. Кроме того, растёт необходимость оказания юридической консультации в связи с возможным законодательным введением ограничения передвижения для населения.

Основная задача колл-центра — помочь волонтёрам обеспечить доставку необходимых лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в изоляции.

Проект реализован ОНФ при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».

Инициатива «Мы вместе» сразу стала востребованной. Люди обращаются — мы вместе помогаем. Это мощный катализатор общественного объединения и мобилизации в деле помощи самым слабым и уязвимым. Сейчас важно собираться на этой платформе всем общественным организациям, НКО. И конечно же, мы ждем мега активного вовлечения бизнеса, — говорит заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

По мере обострения обстановки вокруг распространения коронавируса в стране в колл-центр начинает поступать всё больше звонков, не связанных с его прямой деятельностью. Операторы колл-центра находятся в разных городах: в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке. Всего задействовано 150 сотрудников.

Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому часть из них работает в удаленном режиме из дома. В случае, если люди не дозваниваются по другим горячим линиям, запущенным в России, операторы нашего центра перезванивают в течение суток. Большая загрузка для наших специалистов не в новинку, однако психологически это все же очень тяжело и в то же время радостно — каждый день мы чувствуем благодарность со стороны пожилых людей и знаем, что наша помощь им необходима, — отметила инициатор проекта, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.