Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ «МК»: отбросивший две гранаты ВСУ российские военный выжил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский солдат, дважды отбивший атаки беспилотников ВСУ, остался в живых, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, военный из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, откинул пару гранат, сброшенных с украинского коптера, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны данную информацию не уточнили.

Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров, — рассказали сослуживцы.

Как отметили в газете, из рассказа однополчан российского солдата можно сделать вывод, что отбивший гранаты военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

До этого Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине. Российские военные обнаружили такой отряд в лесной зоне и нанесли удар по их позициям. Военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.