Стало известно, сколько россияне тратят на благотворительность Опрос: более половины россиян занимаются благотворительностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины россиян занимаются благотворительностью, сообщили NEWS.ru в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» после совместного исследования с мобильным приложением «Город» Московского метрополитена. Опрос был проведен к Международному дню благотворительности 5 сентября.

По данным исследования, более половины респондентов так или иначе занимаются благотворительной деятельностью. Из общего числа опрошенных 24% помогают нуждающимся, 14% — больным людям, 12% — приютам для животных, 7% — детским домам, 5% — ветеранам и пожилым людям, — приводит свои данные «Сравни.ру».

При этом 43% опрошенных россиян узнают информацию о благотворительных инициативах из соцсетей, 27% — от знакомых и друзей, 19% — из новостей фондов и других общественных организаций и 11% — на сайтах или в приложениях компаний, реализующих благотворительные проекты. Благотворительные активности крупных компаний вызывают у 90% россиян скорее положительное отношение.

«Большинство россиян готовы к регулярным расходам на благие дела: 28% участников опроса тратят на благотворительность в среднем до 500 руб. ежемесячно, 26% — до 1 тыс. руб., 15% — от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., к более серьезным тратам свыше 5 тыс. руб. готовы только 5%», — сказано в исследовании.

Ранее стало известно, что в российских школах могут появиться фандоматы — аппараты для раздельного сбора тары из стекла, алюминия и пластика. С инициативой их установки в Минпросвещения обратился Российский экологический оператор (РЭО). В РЭО предлагают поощрять школьников за сдачу тары в фандоматы бонусами, баллами или скидками на транспортную карту, услуги связи, в магазины или кафе сетей-партнеров. При желании учащиеся могут отказаться от бонусов в пользу различных благотворительных проектов.