Стало известно, сколько россиян считают себя успешными ВЦИОМ: 67% россиян считают себя успешными

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67% россиян считают себя успешными людьми, тогда как противоположного мнения придерживаются 24%. По данным опроса об успешности и успешных людях, опубликованного на сайте ВЦИОМа, чаще всего успешными себя называют россияне в возрасте 25–34 лет: их насчитывается 78%.

Кроме того, успешными себя считают 70% людей в возрасте 18–24 лет и 72% тех, кому исполнилось 35–44 года. Менее успешными считают себя люди от 45 лет и старше (45–59 лет — 59%, 60 лет и старше — 61%). Среди 45—59-летних число неуспешных составляет 31%, что может быть связано с «кризисом предпенсионного возраста», когда люди теряют уверенность в себе и своём будущем.

При этом успешность человека значительно связана с материальным статусом и уровнем образования. Те, кто оценивает своё материальное положение как хорошее или очень хорошее, более чем в два раза чаще называли себя успешными (89%), чем те, кто оценил материальное положение как плохое или очень плохое (40%). Люди с неоконченным высшим или высшим образованием чаще считают себя успешнее (77%), чем люди со средним специальным образованием (62%).

В опросе, проведённом 12 декабря 2021 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее исследование образовательной компании Maximum Education показало, что почти треть российских одиннадцатиклассников определилась с будущей профессией. Среди приоритетов будущих выпускников — творческая работа, сфера IT и экономика. При этом 28% подростков считают, что планировать в текущей ситуации не стоит, так как жизнь слишком непредсказуема. Главной ценностью в жизни 45% подростков назвали самореализацию, 17% — успешность и большой заработок, 14% — семью.