https://static.news.ru/photo/7a922e88-36ec-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С января по сентябрь 2019 года на досрочную пенсию по представлению органов службы занятости ушли 5,4 тыс россиян, а правом на досрочную пенсию из-за большого стажа воспользовались 16,6 тыс человек. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Руководитель ведомства добавил, что предусмотрена ещё одна возможность выхода на пенсию на два года раньше, но не ранее достижения 60 и 55 лет — для тех, кто имеет большой стаж (42 года — для мужчин и 37 лет — для женщин), передаёт «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам объяснили порядок досрочного выхода на пенсию. Как пояснили в Минтруде, это станет возможным, если гражданин потеряет работу и не сможет найти новую. В ведомстве отметили, что досрочная пенсия может быть назначена за два года до наступления пенсионного возраста.

За выплатами может обратиться любой человек после увольнения в результате ликвидации предприятия или сокращения штата. Для этого он должен зарегистрироваться в качестве безработного. Как только гражданин встанет на учёт в службу занятости, он должен ходить на все встречи с потенциальными работодателями и не отказываться от предложенного переобучения. Если все попытки найти новый источник заработка не увенчаются успехом, ему будет предложено досрочно выйти на пенсию.