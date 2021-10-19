Стало известно, с чего на самом деле началось дело Раковой

Дело экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой началось с заявления в полицию исполняющей обязанности генерального директора Фонда новых форм развития образования Юлии Пономарёвой. Ей показались подозрительными два контракта проекта «Учитель будущего», сообщает Forbes.

Один из них [контрактов] касался разработки и апробации модели создания и работы профессиональных сообществ педагогов, а второй — сопровождения деятельности центров непрерывного повышения квалификации учителей, — сообщает издание.

Контракты были частью проекта, который входит в нацпроект «Образование». Пономарёва в своём заявлении указала, что результаты работы не соответствуют техническому заданию.

За два месяца до заявления директора фонда полиция заказала проверку двух контрактов у Российской академии образования. Также известно, что президент РАО Ольга Васильева в бытность министром просвещения конфликтовала с Мариной Раковой, которую сейчас подозревают в хищении 50 млн рублей. Причины конфликта неизвестны.

Ранее сообщалось, что ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев стал подозреваемым в деле экс-замминистра Раковой. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.