Стало известно, почему Зайцева разрешили отпевать в красном костюме Священник сделал исключение из канона, когда отпевал Зайцева в красном костюме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с Вячеславом Зайцевым

В заключительной части церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым церковный батюшка обратил внимание, что отпевали кутюрье не по правилам — в красном костюме, хотя по канону отпевают покойников в белой одежде, передает корреспондент NEWS.ru. По словам священнослужителя, Зайцев 15 лет ходил в этот храм и однажды, придя на Пасху, удивился: все дорожки в храме красные, как на его показах. В итоге батюшка закрыл на это глаза и провел церемонию. Он пояснил, что Зайцев был известен как Красный Диор, поэтому для него сделали исключение.

Когда он в пост приезжал, это были темные одежды. Однажды он приехал на службу и видит, что здесь все в красном. Была Пасха. Ему очень понравилось. Когда к кресту подходил, сказал: «У вас здесь как у нас», — рассказал священник.

Сейчас гроб с телом Вячеслава Зайцева вынесли из собора Троицы Живоначальной и везут на Жегаловское кладбище в Щелково.

Ранее сотрудница храма Святителя Николая Чудотворца в селе Здехово Нина рассказала NEWS.ru, что похоронить Вячеслава Зайцева на сельском кладбище в Щелково решили его родственники. Она отметила, что покойный кутюрье часто приходил в церковь и помог восстановить разрушенную обитель в Каблуково.