Стало известно, почему вместо двух взрывов на «Севпотоках» было четыре Военэксперт Блытов: на каждую из четырех ниток «Севпотоков» заложили по заряду

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На газопроводах «Северный поток» прогремело четыре взрыва, а не два, как считалось раньше, так как организаторы операции могли изначально планировали заложить по одному заряду на каждую из веток, заявил в комментарии NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Он отметил, что для реализации подобного сценария понадобилось специализированное судно для глубоководных погружений.

«Севпотоки» — это четыре нитки. Одним зарядом подорвать две трубы сложно, поэтому, как пишет Guardian, было четыре взрыва. Каждую ветку персонально. Это делали подготовленные люди, кто может работать на глубине более 80 метров, специально обученные водолазы, корабль должен быть оборудован барокамерами и другими медицинскими устройствами. Все, что говорят про яхту — все это туфта, — добавил Блытов.

Собеседник не исключил, что операцией руководили США или Великобритания, но водолазами могли быть граждане любой страны, включая Украину.

Водолазы могли быть украинские, специально обученные, но завязано было все на США или Великобританию. А кто это исполнял — неизвестно, любого обучи, и он сделает, — подытожил Блытов.

Четыре взрыва произошли на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, ранее сообщили специалисты Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, передает The Guardian. Ранее считалось, что их было всего два.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. При этом канцлер Германии Олаф Шольц изначально знал о планах по подрыву трубопровода. Белый дом же опасался, что президент России Владимир Путин собирался взять под контроль Германию, а затем и Польшу.