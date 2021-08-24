Стало известно, почему четверть россиян отрицают глобальное потепление

Четверть опрошенных россиян (26%) не верят в глобальное потепление. Они чаще воспринимают его как «глобальное оболванивание всего человечества», следует из исследования SuperJob, результаты которого приводит РБК.

Представителей этой группы оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин — 30% против 23%. И их стало меньше по сравнению с прошлым исследованием 12 лет назад, тогда отрицающих глобальное потепление было 33%. Также некоторые из несогласных с мнением учёных об изменении климата утверждают, что если небольшое потепление и существует, в нём не обязательно виноваты люди.

Согласных с учёными больше: каждый второй респондент (51%) сообщил , что верит в утверждения о глобальном потеплении. Как следствие этого явления они приводят в пример пожары в Якутии.

В мае 2020 года учёные создали усреднённый образ конспиролога. Выяснилось, что если человек верит в одну теорию заговора, вероятнее поверит и в другие. Также среди конспирологов чаще наблюдается «выученная беспомощность» — например, они не верят в смысл ходить на выборы. Ещё вера в заговоры связана с низким уровнем образования, хотя именно коронавирусным теориям доверяют и люди с высоким уровнем.

Исследователи из группы World Weather Attributions предупредили о высокой вероятности экстремальных ливней и наводнений в Европе из-за глобальных изменений климата.