Стало известно, почему четверть россиян отрицают глобальное потепление

Четверть опрошенных россиян (26%) не верят в глобальное потепление. Они чаще воспринимают его как «глобальное оболванивание всего человечества», следует из исследования SuperJob, результаты которого приводит РБК.
Представителей этой группы оказалось больше среди мужчин, чем среди женщин — 30% против 23%. И их стало меньше по сравнению с прошлым исследованием 12 лет назад, тогда отрицающих глобальное потепление было 33%. Также некоторые из несогласных с мнением учёных об изменении климата утверждают, что если небольшое потепление и существует, в нём не обязательно виноваты люди.
Согласных с учёными больше: каждый второй респондент (51%)
В мае 2020 года учёные
Исследователи из группы World Weather Attributions предупредили о высокой вероятности экстремальных ливней и наводнений в Европе из-за глобальных изменений климата.