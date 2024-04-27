Стало известно, отправят ли избивавшего людей ростовского блогера на СВО Рогов: избивавшему ростовчан блогеру не стоит проситься на СВО, это не прачечная

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Считавшему себя блогером 17-летнему самбисту Богдану Шеховцеву, переехавшему в РФ с Украины, не место в зоне СВО даже по достижении 18 лет, рассказал NEWS.ru председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также призвал тщательно проверять всех, кто прибывает в РФ с территории соседней страны.

За прибывающими в РФ украинцами нужен тотальный контроль. Это касается всех, вне зависимости от происхождения. Подобные идеи становятся в РФ все популярнее. Молодежь пытаются подсадить на радикальные идеи и использовать как оружие против РФ Я противник того, чтобы отправлять таких негодяев на СВО. СВО — это не прачечная для отмывания грязных делишек тех или иных людей, — добавил Рогов.

По информации СМИ, следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Шеховцеву может грозить до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в принадлежности к группировкам наркоторговцев, для которых он вымогал деньги у должников.

Ранее блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя Packol. На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у аптекаря продать ему рецептурные препараты. Также Поздняков сообщил, что Шеховцев работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Также утверждается, что он продавал фальшивые удостоверения государственных служащих, в том числе сотрудников администрации президента России.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.