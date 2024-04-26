Гей-клубы, избиения, нацизм: как треш-блогер PACKOL терроризирует Ростов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

26 апреля в Telegram-каналах распространилась информация о преступной группировке, терроризирующей жителей Ростовской области. Что известно о ее лидере Расколе, как он связан с Украиной, нападениями на людей и гей-клубами (движение ЛГБТ признано в России экстремистским, деятельность запрещена)?

Что известно о блогере Расколе из Таганрога

Блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя «PACKOL». На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у аптекаря продать ему рецептурные препараты.

Как пишет Telegram-канал «Поздняков 3.0», все это – часть работы организованной банды.

«Их там целая ОПГ. Мошенничество, наркобизнес, вымогательство, избиение за бабки, продажа липовых документов, аптека. Любят тусить в центре, либо на северном ЖМ (Северный жилой массив в Ростове-на-Дону. — Прим. NEWS.ru)», — сообщил автор канала.

На ситуацию также обратил внимание Telegram-канал «Многонационал». Вскоре удалось выяснить настоящее имя треш-блогера: оказалось, что Раскол – украинец 2006 года рождения, лишь недавно получивший гражданство РФ. Молодой человек — опытный самбист. «Многонационалу» удалось найти документы, которые свидетельствуют, что он занимал первые места на соревнованиях по самбо в Ростовской области и Москве.

«Шеховцев Богдан Романович. Может иметь левые документы, сейчас пытается осторожно покинуть РФ, его ищут», — сообщил «Многонационал».

«Блокнот-Таганрог» пишет, что Богдан Шеховцев проживал в Таганроге. Об этом говорят кадры с его страницы, где он с друзьями фотографируется возле ночного клуба «Барсук». Из канала, где Раскол размещал видеозаписи с избиениями людей, были удалены соответствующие материалы.

Что известно о криминальной деятельности Раскола, чем он занимался

Поздняков сообщил, что Шеховцев-Раскол работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Поздняков уверен, что на ситуацию должна обратить ФСБ, поскольку существование такой банды невозможно без связей в полиции.

«Поздняков 3.0» опубликовал несколько видео, на которых таганрогский «спортик» в компании своих друзей избивает людей и обливает зеленкой. На одном из них Раскол снимает молодого человека, лицо которого измазано фекалиями и заставляет жертву съесть часть экскрементов. В другом видео треш-блогер просто без всякого повода бьет молодого человека в лицо, отправляя в нокаут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судя по фото и видео со страницы PACKOLа, он не стесняется демонстрировать нацистское приветствие — в том числе на Красной площади в Москве, куда он приезжал на соревнования.

«А вам слабо зигануть?» — спрашивает блогер своих подписчиков.

В то же время Богдан на фото появляется с мужчинами кавказской внешности.

На фото, опубликованных в канале, PACKOL в Telegram предлагает на заказ фальшивые документы, в том числе Администрации президента, несуществующего уже Госнаркоконтроля и помощника депутата Госдумы. Он также публиковал ссылку на новость о том, что в Таганроге был задержан 20-летний мошенник, который обманом вытянул из пожилых людей 1,7 млн рублей.

«Все нормально, сел только дроп», — с улыбкой комментирует Богдан. (Дроп — человек, которого однократно нанимают для выполнения криминальных заданий. — Прим. NEWS.ru)

«Судя по всему, там целая ОПГ, которая работает через даркнет. Выполняют задания наркошопов, избивают людей за деньги, занимаются скамом (мошенничеством. – прим. NEWS.ru) и, судя по всему, много чем еще. Судя по контенту его канала, избивают только русских. В банде около 30 человек: избиения, грабежи, наркотики, вымогательство, мошенничество, продажа поддельных документов и т.п. Скоро всех поймают», — пишет «Многонационал».

При чем тут гей-клуб в Москве

Telegram-канал «Поздняков 3.0» опубликовал фото, на котором ростовский PACKOL делает селфи с полуобнаженным молодым человеком в недвусмысленной позе – перед Шеховцевым стоит мужчина в приспущенных джинсах, оголенные части их тел закрывает эмодзи.

«[Проверили] метаданные этой фотки, сделана она была в гей клубе BOY-Z», — смеется «Поздняков 3.0».

Ночной клуб BOY-Z располагался на Большой Переяславской улице, сайт Travel Gay называет его «самым большим гей-клубом в Москве». Судя по отзывам в «Яндекс.Картах», по крайней мере с марта 2023 года клуб закрыт «на безвременный карантин».

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Запрет треш-стрима поддержали более 60% россиян

Массовая драка, скандал, скорая: что было на турнире ММА Hardcore в Москве?

Новый этнический конфликт? Почему «Русская община» осадила школу в Батайске