В ночь на 5 декабря был застрелен чеченский оппозиционный активист, критик главы ЧР Рамзана Кадырова Тумсо Абдурхаманов, сообщают его соратники в Telegram-канале 1ADAT (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Несколько дней назад они сообщали о пропаже мужчины. По данным авторов, активист был застрелен группой лиц. Другие подробности в публикации не приводятся.
Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов. Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства, — говорится в сообщении.