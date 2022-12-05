В ночь на 5 декабря был застрелен чеченский оппозиционный активист, критик главы ЧР Рамзана Кадырова Тумсо Абдурхаманов, сообщают его соратники в Telegram-канале 1ADAT (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Несколько дней назад они сообщали о пропаже мужчины. По данным авторов, активист был застрелен группой лиц. Другие подробности в публикации не приводятся.