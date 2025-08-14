Стало известно о возможном климатическом рекорде в Москве Июль в Москве может быть признан самым дождливым месяцем за последние 50 лет

Изменения климата привели к тому, что прошедший июль в столице может стать самым дождливым месяцем за последние 50 лет, рассказала «Москве 24» руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Урожаева. По ее словам, для борьбы с последствиями ливней в Москве внедряются технологии вертикального озеленения.

Урожаева отметила, что дожди стали гораздо сильнее и интенсивнее, а появившиеся тропические ливни создают проблемы для города. Кроме того, климатическая нестабильность привела к тому, что по сравнению с зимой увеличилось количество расходов энергии из-за кондиционеров.

Ранее климатолог Николай Терешонок указал, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. Повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением, пояснил он.

До этого эксперты предупредили о росте числа природных катаклизмов в России уже осенью 2025 года. Особые изменения климата затрагивают Арктику, а в южных регионах прогнозируют учащение пожаров, наводнений и засух. По оценкам ученых, тенденция сохранится на ближайшие 30–50 лет.