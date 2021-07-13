Стало известно, когда выявили первое заражение двумя штаммами в России

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что случай заражения двумя штаммами коронавируса в России был зафиксирован ещё в прошлом году. Тогда заболела пожилая женщина, пишет РИА Новости.

Специалист подтвердила, что заражение двумя штаммами действительно возможно. Тем не менее доказать их наличие в организме весьма непросто, так как присутствие двух разных вирусов в образце может быть совершенно по разным причинам.

Сперанская добавила, что изначально у пациентки преобладал один штамм, но потом стал превалировать другой. Процесс смены «главного» занял примерно неделю.

О случае двойной инфекции был опубликован препринт. <...> Через некоторое время этот препринт выйдет уже в виде полноценной статьи в международном журнале, статья прошла рецензию, — добавила эксперт.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи объясняется изменением иммунной системы человека.