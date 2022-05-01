Гладков сообщил о пострадавшем при пожаре под Белгородом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре на одном из объектов Министерства обороны России под Белгородом пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что местный житель получил лёгкое ранение, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение лёгкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Глава региона добавил, что на месте происшествия на данный момент работают его заместитель Константин Полежаев, глава округа Олег Медведев, а также подразделения МЧС. Причины и обстоятельства ЧП пока неизвестны, Гладков пообещал сообщить более подробную информацию о пострадавших и разрушениях чуть позже.

О возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства стало известно днём 1 мая. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

Ранее в этот же день в Белгородской области прогремели несколько мощных взрывов, которым предшествовал сильный гул. Очевидцы в социальных сетях поделились кадрами произошедшего, на которых видны два вздымающихся к небу столба дыма.