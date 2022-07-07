Стало известно о пользе персиков в борьбе с онкологией Диетолог Смит рассказала о пользе персиков в борьбе с онкологией

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В персиках содержится много витамина С и полезных антиоксидантов, которые, по мнению ученых, могут помочь в борьбе с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инсультом, считает диетолог Максин Смит. По ее словам, которые приводит Live 24, этот фрукт также может быть полезен для организма благодаря наличию как растворимой, так и нерастворимой клетчатки.

Растворимая клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови и контролировать уровень холестерина. Нерастворимая клетчатка помогает пищеварению и предотвращает запоры, — отметила Смит.

Диетолог напомнила, что в персиках содержится два антиоксиданта — каротиноиды и кофейная кислота, известные своими противораковыми свойствами. Эти полезные микроэлементы ограничивают рост доброкачественных опухолей и минимизируют риски превращения новообразований в злокачественные. Смит сослалась на проведенные исследования и добавила, что в персиках содержатся полифенолы, которые также помогают бороться с ростом раковых клеток.

Ранее онколог Иван Карасёв заявил, что самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Эксперт уточнил, что неприятные ощущения при глотании, ночные боли в желудке, боли в желудке через пару часов после приёма пищи могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта.