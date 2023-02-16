Стало известно о подготовке многотысячного ударного корпуса ВСУ Полковник Матвийчук: Украина подготовила ударный корпус из 70 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев подготовил ударный корпус Вооруженных сил Украины, состоящий из 70 тысяч бойцов, рассказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, солдаты прошли переподготовку в Великобритании, Германии и США.

Они подготовили ударный корпус, где-то 70 тысяч человек, но он пока не сформирован. Это солдаты и офицеры, которые прошли переподготовку в Британии, Германии, Соединенных Штатах, — рассказал Матвийчук.

При этом, по словам полковника, использовать эти силы ВСУ пока не могут, поскольку бойцам следует пройти слаживание, а также получить технику и боеприпасы, которых пока нет. Матвийчук предположил, что задействовать ударный корпус Киев сможет примерно через два-три месяца.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна будет готова начать наступление через несколько месяцев. Он уточнил, что сроки во многом зависят от времени обучения работе с новой техникой. Резников подчеркнул, что решения о возможном наступлении принимает Генштаб Украины.