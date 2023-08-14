Россиян предупредили о новой схеме мошенничества ВТБ сообщил о появлении новой схемы мошенничества с социальными картами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов социальной поддержки, чтобы получать доступ к банковским счетам россиян, рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин. По его словам, злоумышленники просят жертв сообщить мобильный номер, чтобы передать информацию о готовности социальной карты, а затем похищают деньги.

Ревякин утверждает, что на самом деле клиенту приходят не информационные сообщения о социальной карте, а СМС с кодом для восстановления доступа к личному кабинету банка. Затем мошенники просят клиентов назвать код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. После получения доступа все деньги жертвы переводятся на другой счет, принадлежащий злоумышленникам.

Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону, — подчеркнул эксперт.

Начальник управления также советует клиентам банков внимательно читать текст входящих СМС, поступающих после подозрительных звонков. Также он рекомендует перезвонить в банк или перепроверить информацию в офисе.

Ранее эксперты банка ВТБ предупреждали россиян о мошенничестве со специальными приложениями. Злоумышленники предлагают установить программу якобы для проверки телефона, однако в действительности она позволяет им получить удаленный доступ к устройству и похитить деньги.