Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли

Россия — единственная страна, у которой есть карта Вселенной в рентгеновском диапазоне, рассказал «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что другим странам не удастся разработать подобную карту в ближайшее время.

Никто до сих пор не делал наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. У нас это есть, и у зарубежных коллег такого скоро не будет. Наши приборы работают больше чем на половине марсианских аппаратов США. Они используют методы ядерной планетологии — никто больше такие не делает, — рассказал Эйсмонт.

Ученый также выступил за замену Международной космической станции на Российскую орбитальную станцию (РОС). По его словам, отказ от полярной орбиты для РОС позволит сделать переход плавным и эффективным.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что проект российской орбитальной станции входит в активную фазу, чтобы обеспечить непрерывное присутствие страны в космосе. По его словам, решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на уже созданный задел, а наработки, задействованные в российском сегменте МКС, будут модернизированы и состыкованы с новыми модулями.