10 апреля 2026 в 14:34

Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли

Ученый Эйсмонт: у России есть карта Вселенной в рентгеновском диапазоне

Россия — единственная страна, у которой есть карта Вселенной в рентгеновском диапазоне, рассказал «Радио 1» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что другим странам не удастся разработать подобную карту в ближайшее время.

Никто до сих пор не делал наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. У нас это есть, и у зарубежных коллег такого скоро не будет. Наши приборы работают больше чем на половине марсианских аппаратов США. Они используют методы ядерной планетологии — никто больше такие не делает, — рассказал Эйсмонт.

Ученый также выступил за замену Международной космической станции на Российскую орбитальную станцию (РОС). По его словам, отказ от полярной орбиты для РОС позволит сделать переход плавным и эффективным.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что проект российской орбитальной станции входит в активную фазу, чтобы обеспечить непрерывное присутствие страны в космосе. По его словам, решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на уже созданный задел, а наработки, задействованные в российском сегменте МКС, будут модернизированы и состыкованы с новыми модулями.

Россия
Космос
разработки
карты
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Тело погибшего извлекли из-под завалов во Владикавказе
«Нет пощады убийцам»: аналитик обратился к студенткам и вдовам бойцов ВСУ
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

