09 апреля 2026 в 17:17

Мантуров раскрыл детали о проекте российской орбитальной станции

Мантуров: проект российской орбитальной станции переходит в активную фазу

Проект российской орбитальной станции входит в активную фазу, чтобы обеспечить непрерывное присутствие страны в космосе, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на уже созданный задел.

Для нашей страны на особом месте находится пилотируемая космонавтика. Чтобы обеспечить непрерывное пребывание в космосе, в активную фазу входит проект российской орбитальной станции, — сказал Мантуров.

Мантуров пояснил, что наработки, задействованные в российском сегменте Международной космической станции, будут модернизированы и состыкованы с новыми модулями. Вице-премьер подчеркнул, что ключевым для реализации проекта является 2028 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что перспективная Российская орбитальная станция будет представлять собой первую в мире платформу-дрон. По словам руководителя госкорпорации, станцию оснастят роботизированными системами, которые займутся ее техническим обслуживанием.

