Стало известно о новой и опасной уловке ВСУ Полковник Кнутов: ВСУ совершенствуют дроны для обхода российских средств обнаружения

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Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотные летательные аппараты. И к тому, что их дронам порой удается обходить российские системы противовоздушной обороны (ПВО), относиться следует спокойно, отметил он в интервью URA.RU.

Нужно относиться спокойно к тому, что иногда дронам удается решить какие-то задачи, которые мы не предусматривали, и они смогли обмануть наши системы ПВО. Где-то мы идем на шаг впереди, — считает директор Музея войск ПВО.

Он подчеркнул, что у ВСУ есть дроны, которые управляются по системе GPS, те беспилотники, которые могут нести небольшую бомбовую нагрузку. Российские специалисты прежде могли их засекать с помощью средств радиотехнической разведки.

Однако теперь противник использует особые чипы программирования, и дрон поднимается в режиме радиомолчания. Поскольку он полностью сделан из композитных материалов, радиопрозрачный, на экранах радаров виден как очень маленькая точка только двигатель. По мнению Кнутова, бороться с такими дронами старыми средствами «достаточно сложно». Полковник в отставке указал на то, что все новые дроны ВСУ, которые попадают в руки российских военных, изучается, а системы их обнаружения совершенствуются.

В войсках на линии фронта существуют подразделения, состоящие из программистов, из людей, разбирающихся в электронике. Также волонтеры работают, которые это все изучают, разрабатывают новые средства борьбы. Все очень быстро происходит, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что у ВСУ новинки появляются не реже, чем раз в месяц.

Ранее сообщалось, что в России создано противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно глушить наиболее применяемые в зоне СВО квадрокоптеры. Речь идет о беспилотниках типа Mavic, FPV и Autel. Сейчас «Степашку» испытывают как на полигонах, так и в зоне проведения СВО. Противодроновое ружье обладает дельностью подавления до 1,5 км.