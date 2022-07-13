Названо имя первой погибшей на Украине россиянки-военнослужащей Глава совета ветеранов Волгограда Александр Струков сообщил о гибели первой девушки-военнослужащей в ходе СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель совета ветеранов Волгограда Александр Струков сообщил, что ефрейтор Анастасия Савицкая стала первой девушкой-военнослужащей, которая погибла во время спецоперации на Украине, передает новостной портал V1.RU. Девушка была родом из Волгограда. Минобороны не подтверждало данную информацию.

Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной операции. Ее похоронят 13 июля. Информацию о гибели военнослужащей официально подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков, — сообщает портал.

Ранее стало известно, что 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая служила снайпером в ВСУ, погибла, попав под ракетный удар российских войск в одном из сел под Харьковом. По информации издания, манекенщица присоединилась к украинской армии в качестве волонтера.

По данным Минобороны РФ от 2 марта, в ходе СВО погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. С тех пор ведомство не предоставляло информацию о потерях. Представитель Минобороны Игорь Конашенков, в свою очередь, назвал пропагандистским враньем данные о российских потерях, которые распространяются украинской стороной.