Стало известно о человечном поступке экс-замминистра Раковой в СИЗО

Бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова, которая находится в СИЗО-6 «Печатники» из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, передаёт ТАСС. Она рассказала, что Ракова предотвратила суицид и оказала первую помощь. Сейчас экс-замглавы Минпросвещения сидит в камере, рассчитанной на 40 человек.

Одна из сокамерниц Раковой решила свести счёты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию, — рассказала Меркачёва.

Также она рассказала об условиях содержания Раковой в заключении. По словам члена ОНК Москвы, экс-замминистра находится в камере, рассчитанной на 40 человек. Вместе с ней сидят обвиняемые в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой наркотиков, а также сами употребляющие наркотики.

В начале декабря прошлого года Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Раковой. Её арестовали в начале октября. По версии следствия, в 2019 году, будучи заместителем министра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель года». В ходе расследования была выявлена фальсификация отчётов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 млн рублей. Позже Раковой предъявили новое обвинение по той же части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ было выведено около 9 млн рублей.

В рамках этих дел впоследствии арестовали гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко, бывших сотрудников фонда Евгения Зака, Максима Инкина и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.