Преступность среди мигрантов в России резко выросла за год МВД: преступность среди мигрантов в России выросла на 10% за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преступность среди мигрантов выросла на 10,3% в России в 2022-м по сравнению с прошлым годом, заявил статс-секретарь — замминистра МВД Игорь Зубов. По его словам, иностранцы совершили 40,2 тысячи преступлений. Зубов отметил, что Россия не может изолироваться от мигрантов, поскольку нуждается в них, передает РИА Новости.

По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысячи преступлений плюс 10,3% по отношению к периоду прошлого [2022] года аналогичному, — заявил Зубов во время заседания Госдумы.

Ранее следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, фигурантами которого стали сотрудники МВД. Они подозреваются в преступном сговоре с гражданскими лицами для незаконного получения мигрантами российского гражданства.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы арестовал замначальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина, а также бывшего заместителя этого же ведомства Дмитрия Тахтаулова. По данным следствия, оба полицейских вместе с предпринимателем Андреем Школьниковым и неработающим Виталием Абрамовым подозреваются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан КНР.